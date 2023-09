Arriva la School di UploadSounds, la formazione per giovani musicisti

Con l’apertura delle iscrizioni, parte ufficialmente anche in Trentino il percorso di Upload School 2023, l’iniziativa di UploadSounds dedicata ai musicisti under 21 che hanno una grande passione per la musica e vogliono compiere i primi passi in questo mondo. Come sempre, al centro del progetto, una sessione intensiva di produzione e formazione artistica in plenaria, in sala prove e in studio, in programma dal 29 settembre al 1 ottobre tra Trento e Rovereto, per arrivare, dopo una fase di produzione musicale vera e propria, alla creazione di un brano. E quest’anno, la prima grande novità è l’apertura a tutti i talenti del non solo del Trentino ma anche dell’Alto Adige del bando per la selezione di tre band o solisti della regione che potranno partecipare all’iniziativa.

Dal 2020, Upload School – Music Production è un luogo in cui i giovani musicisti del territorio hanno l’opportunità di misurarsi con alcuni grandi professionisti della musica italiana, approfondire gli aspetti tecnici della produzione musicale, curare la parte promozionale, imparare nuove tecniche e mettere a fuoco la propria visione artistica. Ma non c’è solo la teoria: la School di Upload è fatta per suonare il più possibile, produrre un singolo a livello professionale e, soprattutto, per confrontarsi e stare assieme.

Le giornate di approfondimento intensivo offrono, infatti, ai partecipanti un’occasione di confronto tra pari, in un contesto di continuo scambio artistico e musicale, sotto la supervisione di tre tutor e produttori d’eccezione, professionisti del mondo musicale nazionale con grande esperienza nell’ambito della produzione, che seguiranno i giovani artisti durante tutto il percorso, dando loro consigli e suggerimenti: Cesare Petulicchio, fondatore, con Adriano Viterbini, dei Bud Spencer Blues Explosion, ma anche produttore e batterista di molti artisti della nuova scena indipendente italiana, tra cui Motta; la seconda novità di Upload School 2023, ovvero Federico Dragogna, produttore, compositore e musicista, autore e chitarrista della band Ministri, con 7 album e oltre 600 concerti all’attivo in Italia e Europa, è stato produttore artistico per Le Luci Della Centrale Elettrica, Paola Turci, Lucio Corsi, Iori’s eyes e molti altri; infine Gianluca Taraborelli, alias Johnny Mox, polistrumentista trentino con tre dischi alle spalle, due tour europei, un tour americano e centinaia di concerti in tutta la penisola, oltre che fondatore della meta-band “Stregoni” e autore di podcast di successo come “Sete” e “Bagliore”.

È possibile iscriversi alla Upload School – Music Production a partire dal 1 settembre 2023, basta essere residenti o domiciliati nelle Province autonome di Trento e Bolzano e avere dai 14 ai 21 anni (la media di età della band deve essere al massimo di 21 anni). Per farlo, basta inviare entro e non oltre la mezzanotte del 19 settembre 2023 all’indirizzo email school@uploadsounds.eu un brano originale in formato .mp3 in lingua italiana, inglese o tedesca; il testo della canzone inviata; una breve descrizione, una fotografia e alcune altre informazioni relative al progetto musicale. Per maggiori informazioni, il bando di partecipazione è presente sul sito www.uploadsounds.eu.

Nel mese di settembre saranno realizzate delle specifiche attività di promozione alle iscrizioni e di “lancio” di Upload School – Music Production, coinvolgendo le associazioni e le scuole del territorio. Tra le altre iniziative, si segnala la Upload School Masterclass, che sarà realizzata nell’ambito degli eventi di Poplar Cult, che si svolgerà tutti i pomeriggi dal 14 al 17 settembre nella Piazza di Piedicastello a Trento (maggiori informazioni sul talk saranno disponibili a breve sui canali social e web degli enti coinvolti).

I 3 progetti musicali più interessanti tra quelli iscritti, selezionati da una giuria di qualità formata dagli stessi produttori di Upload School, potranno quindi partecipare alla residenza musicale di 3 giorni presso il Centro Musica di Trento e il Centro Giovani Smart Lab di Rovereto, che dal 29 settembre al 1 ottobre prossimi coinvolgerà i giovani partecipanti in attività di produzione e formazione musicale in plenaria, in sala prove e in studio. Inoltre, sabato 30 settembre a partire dalle 21.00 presso il Teatro Sanbàpolis di Trento si terrà un concerto aperto al pubblico dei tre progetti musicali coinvolti in Upload School nell’ambito dell’UniTrento Students Day, organizzato dall’Opera Universitaria di Trento e dalle principali associazioni studentesche dell’Università degli Studi di Trento.

Al termine della residenza, partendo dalla canzone prodotta nel corso delle attività di Upload School – Music Production, inizierà un percorso di produzione musicale a distanza fino al 5 novembre 2023 con i produttori di cui sopra e tecnici esperti, per arrivare alla creazione di un brano finito che possa risultare competitivo nell’ambito del più ampio contest di UploadSounds dedicato agli artisti under 35 dell’Euregio, nonché distribuibile sulle principali piattaforme musicali.

Upload School è organizzato dalla Cooperativa Mercurio di Trento, l’Associazione BE IT Verein di Bolzano, il Centro Musica di Trento e la Cooperativa Sociale Smart Onlus di Rovereto, in collaborazione con il Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, l’Ufficio Cultura, Rapporti con l’Università e Politiche Giovanili del Comune di Rovereto e l’Opera Universitaria di Trento, nell’ambito della piattaforma euroregionale UploadSounds, co-finanziata – tra gli altri – dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con il patrocinio di Euregio.