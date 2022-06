Al via il contest di UploadSounds. Torna la musica sui palchi dell’Euregio

Con l’apertura delle iscrizioni al suo tradizionale contest, può dirsi ufficialmente avviata l’edizione 2022 di UploadSounds, la piattaforma musicale dell’Euregio che da ben 14 anni lavora per dare voce ed opportunità ai giovani musicisti di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Anche quest’anno infatti saranno le giovani band del territorio ad essere al centro del progetto di UploadSounds, che prosegue con la sua attività volta a valorizzare la scena musicale locale e a fare rete tra i suoi protagonisti, abbattendo barriere linguistiche e culturali.

A partire da giovedì 9 giugno e fino al prossimo 6 novembre, tutti gli artisti under 35 residenti nelle tre province dell’Euregio, Trentino, Alto Adige e Land Tirolo, possono iscrivere il proprio progetto musicale al concorso che anche quest’anno mette in palio una serie di interessanti premi in denaro, da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori. Per partecipare, gratuitamente, basta andare sul portale www.uploadsounds.eu entro e non oltre le 23.59 di domenica 6 novembre 2022, ed essere domiciliati o residenti in una delle tre Province dell’Euregio. Oltre a registrarsi, i musicisti saranno chiamati a caricare sul sito un proprio brano originale, che sarà valutato da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale: compositori, musicisti, critici, giornalisti. I primi 12 classificati avranno accesso all’audizione finale, che proclamerà i 3 vincitori dell’edizione 2022 ed il miglior artista under 21.

Ma UploadSounds significa anche opportunità di suonare dal vivo, in primo luogo in occasione delle date di Upload Tour, la rassegna di concerti che nei mesi autunnali darà la possibilità ai più interessanti tra i progetti iscritti di esibirsi sui principali palchi del territorio dell’Euregio, ma anche durante i prestigiosi concerti dell’Export, nazionale e internazionale, che grazie alla rete di partnership che UploadSounds ha stretto negli anni con organizzatori, festival, kermesse e fiere anche fuori dal territorio dell’Euregio, anche quest’anno permetterà ai progetti più meritevoli di partecipare ad una serie di importanti eventi, primo tra tutti, in ordine di calendario, il Sound of The River Festival, che il prossimo 17 giugno ospiterà sul palco di Legnago (Verona) i trentini Toolbar.

Fondamentale, per Uploadsounds, è anche l’aspetto formativo, che anche in questo 2022 si concentrerà nelle Upload School, i percorsi di formazione dedicati alla musica con esperti e professionisti di spicco – già partito con le prime iniziative in Alto Adige – che offrono ai giovani partecipanti importanti opportunità di networking e supporto alla produzione professionale e che, dopo il successo delle scorse edizioni, a partire da quest’anno saranno affiancate dalle Masterclass, incontri formativi di alto livello con formatori locali e nazionali rivolti ai musicisti e agli appassionati di musica, senza limiti di età, organizzati in Trentino, Alto Adige e Tirolo e tutti aperti ai residenti dei tre territori.

Per ulteriori dettagli, il regolamento 2022 è scaricabile dal sito www.uploadsounds.eu, dove ogni band partecipante avrà a disposizione una pagina completa: una vetrina unica per promuovere la propria musica e presentarsi al vastissimo pubblico del web e dei social network, che darà spazio anche alla categoria dei Professionals, coloro che vivono il mondo della musica da dietro le quinte, lavorando alla circuitazione della musica, ma anche all’allestimento di tour e concerti e alla produzione discografica, che iscrivendosi gratuitamente al sito avranno la possibilità di farsi conoscere e fare rete con le altre realtà del settore.

“Abbiamo una lunga storia alle spalle, 14 anni che hanno permesso ad UploadSounds di diventare un punto di riferimento per le giovani band dell’Euregio”, ha detto Francesca Re, presidente di Cooperativa Mercurio, riepilogando i numeri del progetto, che nelle passate edizioni “ha visto in media circa 90 band iscritte ogni anno per 400 giovani artisti locali, più di 30 realtà coinvolte e migliaia di spettatori che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto ai talenti della musica dell’Euregio“.

Secondo l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti “UploadSounds riparte dopo due anni difficili, offrendo importanti occasioni di approfondimento, studio e sperimentazione agli artisti under 35 del nostro territorio. Quella messa in campo – peraltro in un contesto di respiro euroregionale – consentirà a band e solisti di conoscersi e promuovere nuove collaborazioni, oltre che di guardare ad una possibile futura carriera nell’ambito della musica dal vivo. Affinché l’arte e la cultura promossi a livello locale possano crescere ulteriormente, è fondamentale continuare a scommettere sui talenti dei nostri giovani, attraverso contest che offrono importanti ricadute anche sotto il profilo della socialità. L’Amministrazione provinciale conferma dunque il proprio impegno a sostenere questa iniziativa, realizzata anche grazie alla sponsorizzazione dei privati”.

“UploadSounds in questi anni è cresciuto moltissimo, è il più grande progetto che sostiene i giovani musicisti dell’Euregio”, ha detto Philipp Achammer, assessore all’Istruzione e Cultura tedesca della Provincia autonoma di Bolzano prima di rivolgersi ai musicisti stessi: “Siete cresciuti anche voi, nonostante questa fase in cui non era possibile esibirsi dal vivo, e adesso che abbiamo riaperto e avete l’occasione di mostrare quello che potete fare vi ringrazio di cuore, perché ora è importante riportare la vita sul palcoscenico, per tutti noi, ma soprattutto per i giovani”.

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio, Associazione Be It Verein e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirolo, Regione autonoma Trentino Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Comune di Trento, Itas Mutua, con il patrocinio di Euregio. In collaborazione con Smart Lab e Fondazione Caritro.