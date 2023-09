Alla Campana dei Caduti il ventennale dell’11 settembre

Anche in Trentino si svolgeranno, sabato 11 settembre, le cerimonie per il ventennale dal tragico attentato alle Torri Gemelle e dalla successiva guerra in Afghanistan, iniziata il 7 ottobre 2001. Una ricorrenza mai significativa come quest’anno, in quanto coincide con la fine della presenza occidentale nel Paese e con il ritorno al potere dei Talebani. Cosa […]