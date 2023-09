È partito l’Upload on Tour 2023: 10 concerti incantano l’Euregio

Dal post-punk dei Soviet Soviet all’ironia demenziale degli Skiantos, fino al rock psichedelico dei Jennifer Gentle e al reggae funk degli Shanti Powa: abbracciano tutti i gusti ed i generi musicali gli artisti di fama nazionale ed internazionale che saranno protagonisti dell’Upload on Tour 2023, che dal prossimo 29 settembre tornerà a suonare sui principali palchi del territorio dell’Euregio. Una grande rassegna musicale che rappresenta, come ogni anno anche un’importante opportunità per i più interessanti progetti musicali under 35 di Trentino, Alto Adige e Land Tirolo, che si esibiranno in apertura delle date, suonando su importanti palcoscenici, mettendosi così a confronto con le più diverse realtà musicali dei tre territori.

La rassegna di concerti partirà da Innsbruck il prossimo 29 settembre, quando il palco del Die Bäckerei ospiterà la musica di Pat Burgener, uno dei migliori snowboarder freestyle svizzeri, star dei social, ma soprattutto musicista di successo. La prima data trentina, quindi, sarà quella del 6 ottobre, alla Bookique di Trento, dove il pubblico potrà scoprire l’anti-pop di Lepre. Cantante, batterista, percussionista e rumorista, Lepre porterà a Trento il suo progetto solista culminato con “Malato”, il suo album d’esordio, in cui le melodie si lasciano consapevolmente contaminare da parti più sperimentali. Il giorno successivo, sabato 7 ottobre, l’Upload on Tour si trasferirà invece al Basis di Silandro, in Alto Adige, con l’energia solare, calda e positiva degli Shanti Powa che, spaziando dal reggae al funk, dalla dancehall alla dub, dal rap/hip hop a rock e ska, riescono sempre a mantenere il loro suono inconfondibile.

La seconda data tirolese è in calendario venerdì 13 ottobre, quando al P.M.K di Innsbruck risuonerà la musica di Kitana. Sabato 14 ottobre la rassegna si sposta all’UFO di Brunico, dove la scena sarà tutta degli australiani Kingswood. Nati nel 2007 a Melbourne, porteranno in Alto Adige il loro rock alternativo, che, dopo 6 album in studio acclamati dalla critica, li ha condotti ad aprire i concerti di artisti del calibro di AC/DC e Aerosmith.

Venerdì 20 ottobre l’Upload on Tour torna in Trentino, e più precisamente nel Foyer del Teatro di Pergine che ospiterà il concerto dei So Beast. Nati nel 2015, dalle sperimentazioni al pianoforte e alla drum machine di Katarina Poklepovic e Michele Quadri, che seguendo un proprio flusso estetico-sonoro, hanno dato vita ad una particolarissima identità stilistica, fatta di sonorità psichedeliche, pop, punk, noise-avantgarde, rap, world music contemporanee, difficile da inscatolare in una categoria definita. Bolognesi come i So Beast, ma molto più esperti, sono anche gli Skiantos, che si esibiranno il giorno seguente, sabato 21 ottobre, al Sudwerk di Bolzano. Band di culto, nata nel 1977, gli Skiantos hanno rivoluzionato la musica italiana con il loro stile demenziale, fatto, per loro stessa definizione, di un “cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi e colpi di genio”.

È ancora a Bolzano la prima data in programma nel mese di novembre: sabato 4 al Museion si esibirà infatti Alex Neri, DJ, produttore e cantautore italiano anima dei Planet Funk. Una grande artista che al centro della sua passione ha sempre messo l’attività nei club, con dj set innovativi, fantastico connubio tra suoni sperimentali e la house e la techno più in voga.

Sette giorni dopo il Tour torna in Trentino: sabato 11 novembre, al Molin de Portegnach di Faver, in Val di Cembra, dove ad attendere il pubblico di Upload sarà il post-punk dei Soviet Soviet, storica band pesarese che tornata sui palchi nel 2023 con una formazione rinnovata e un nuovo attesissimo capitolo discografico, dopo il loro ultimo EP “Ghost” del 2019.

Infine, a chiudere l’Upload on Tour, ecco l’ultima data della serie di concerti, in programma sabato 18 novembre all’Hotel Ciclamino di Pietramurata, a Dro. Protagonisti della serata i Jennifer Gentle, forse una delle più bizzarre e improbabili rock bands italiane di sempre, tanto da divenire nel 2004 il primo gruppo tricolore ad essere messo sotto contratto dalla leggendaria etichetta americana Sub Pop, e, probabilmente, una delle formazioni indie italiane più conosciute all’estero.

Dieci importanti serate che ci condurranno all’appuntamento clou del percorso di UploadSounds, in programma il 25 novembre, quando i 12 progetti più interessanti tra quelli iscritti alla piattaforma si esibiranno davanti a una giuria qualificata composta da importanti professionisti del mondo della musica in occasione delle audizioni finali. Anche quest’anno, in palio, oltre ad interessanti opportunità, una serie di ricchi premi, del valore complessivo di 16mila euro, da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori. Per partecipare al concorso basta iscrivere gratuitamente il proprio progetto musicale alla piattaforma di UploadSounds sul portale www.uploadsounds.eu, entro e non oltre le 23.59 del 5 novembre 2023. Oltre a registrarsi, i musicisti saranno chiamati a caricare sul sito un proprio brano originale. Due le categorie in gara, quella riservata agli artisti under 21 e quella generale, dedicata ai musicisti nella fascia d’età tra i 22 e i 35 anni.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein, PMK e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirol, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, con il patrocinio di Euregio.