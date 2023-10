L’Aquila sogna l’impresa, ma l’imbattuta Virtus è troppo forte

Foto Aquila Basket

Sogna l’impresa per 30’ abbondanti l’Aquila Basket, costretta però nel finale a piegarsi all’onda d’urto della corazzata Virtus Bologna, che si conferma imbattuta in campionato con una vittoria 75-90. Quattromila tifosi a spingere Forray e compagni, che dopo un avvio difficile hanno saputo mettere in difficoltà i campionissimi felsinei per buona parte del match: alla fine a fare la differenza sono state le giocate di Shengelia e di un ispirato Abass, mattatore in particolare nel terzo quarto. Per i ragazzi di coach Paolo Galbiati, orfani di una pedina fondamentale come Kamar Baldwin, cinque giocatori in doppia cifra a referto: trascinante Quinn Ellis, autore di 12 punti. 5 assist e 3 palloni recuperati al cospetto di alcuni tra i migliori esterni del campionato; bene anche Prentiss Hubb (11 punti con 3/6 da tre e 6 assist, Derek Cooke (11 + 6 rimbalzi e 3 assist) e Andrejs Grazulis (10 punti e 2 triple a bersaglio). Dieci punti per Paul Biligha. I bianconeri mercoledì giocheranno di nuovo in casa, questa volta contro Gran Canaria nel match valido per il Round 3 di BKT EuroCup: i biglietti per il match (palla a due alle 20.00) sono in vendita online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20.

La cronaca. Una “Il T quotidiano” Arena da tutto esaurito non spaventa la super Virtus delle ultime settimane: i felsinei partono con un break di 0-7, poi dopo una tripla di Grazulis dall’angolo è ancora Bologna a inserire le marce alte in attacco grazie a Cordinier e Mickey (3-14). Trento va sotto anche di 14 lunghezze (4-18), poi all’improvviso l’energia e la freschezza dalla panchina di Ellis e Cooke accende il palazzetto trentino e ridà slancio all’attacco dei padroni di casa che rientrano fino al 17-25 di fine primo quarto con un paio di triple di Quinn e due assist al bacio del centrone statunitense. Shengelia rimane un rebus irrisolto per la difesa dei bianconeri, ma nel secondo quarto l’attacco aquilotto trova modo di scatenare tutta la sua qualità: Stephens firma il -5, due canestri di Grazulis apparecchiano la tavola per la bomba di Hubb del 32 pari che fa saltare per aria l’arena di Via Fersina. Grazulis sorpassa, una stoppata pazzesca di Biligha lancia il contropiede di Trento con tripla dall’angolo di Alviti. Pandemonio totale. La Virtus all’intervallo lungo è avanti 40-41. In avvio di terzo quarto Hubb segna una paio di triple ma il palcoscenico se lo prende un Abass che segna 12 punti nel giro di tre minuti per aiutare i suoi a riallungare fino al massimo vantaggio (50-66): l’Aquila fatica di nuovo a trovare la via del canestro, una tripla di Udom e la solita attività a tutto campo di Cooke tiene i bianconeri a -10 al termine del terzo quarto (59-69). La Dolomiti Energia ci prova, ma un paio di errori vengono puniti dalle triple di Belinelli e Cordinier e la Virtus passa in trasferta.

Il tabellino.

Dolomiti Energia Trentino 75

Virtus Segafredo Bologna 90

(17-25, 40-41; 59-69)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 12 (1/4, 2/4), Stephens 2 (1/1), Hubb 11 (0/2, 3/7), Alviti 5 (1/1, 1/6), Conti, Niang ne, Forray 7 (3/3, 0/1), Cooke Jr. 11 (5/7), Udom 7 (2/3, 1/5), Biligha 10 (5/11), Ladurner ne, Grazulis 10 (2/5, 2/7). Coach Galbiati.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 16, Lundberg, Belinelli 11, Pajola 3, Smith 4, Mascolo, Cacok 8, Shengelia 15, Hackett 2, Menalo 6, Mickey 10, Abass 15. Coach Banchi.