Allerta meteo, chiusa la passerella sul fiume Adige

SP 90, tra lunedì e martedì chiuso il secondo tronco a Ravina

Prevista la chiusura al traffico della strada provinciale 90 “Destra Adige” II tronco a Ravina, in corrispondenza del cantiere per le cantine Ferrari, nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 ottobre dalle 20 alle 5. La chiusura si rende necessaria per eseguire i lavori di completamento della nuova rotatoria di intersezione fra la SP […]