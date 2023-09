Mobilità, sabato 23 settembre torna “Trento in bici”

Si conclude sabato la rassegna di eventi della Settimana europea della mobilità, momenti di riflessione sui consumi energetici e su quelli derivanti dalla mobilità urbana.

Sabato 23 settembre si terrà “Trento in bici”, pedalata non competitiva che quest’anno si svilupperà lungo le piste ciclabili della città con accompagnamento da parte di agenti della Polizia locale: visto il percorso di questa edizione, non vi sarà alcuna limitazione al traffico.

“Trento in bici” è una manifestazione patrocinata dal Comune e organizzata da Fiab Trento – Amici della bicicletta che ha lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta. La pedalata si svolgerà seguendo un percorso cittadino di 6-7 chilometri con partenza dai giardini Fratelli Michelin (Muse) e arrivo al parco Duca D’Aosta, in concomitanza con la festa del quartiere organizzata dal Comitato spontaneo.

IL PROGRAMMA

Il ritrovo è previsto alle 14 parco Fratelli Michelin (Muse – lato ciclabile). Partenza alle 14.30 e pedalata lungo l’itinerario cittadino (parco Fratelli Michelin – via Anna Maestri – via Giusti – via Travai – via Santa Croce – corso III novembre – viale Rovereto – viale Trieste – via Grazioli – largo Porta Nuova – via Francesco d’Assisi – via Barbacovi – via Piave – corso III novembre – via Perini – via Giusti – via Veneto – parco Duca d’Aosta). Arrivo alle 16 circa al parco Duca d’Aosta, con consegna di un portachiavi realizzato dai ragazzi del progetto Per.La di Anffas Onlus Trentino.

Per coloro che lo desiderano vi sarà inoltre la possibilità di partecipare alla visita guidata del quartiere con il progetto Le case parlanti insieme a Guido Laino e Sara Zanatta della Fondazione Museo Storico del Trentino e alla merenda etnica (5 euro) organizzata dall’associazione Infusione.

La partecipazione a Trento in bici è gratuita ma con iscrizione obbligatoria su www.fiab-trento.it.