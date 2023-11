Dalla Caritas un contributo per le donne vittime di violenza

Violenza contro le donne, da gennaio un nuovo Centro antiviolenza e un nuovo Servizio residenziale

Sono in arrivo 2,250 milioni di euro per servizi a tutela delle donne vittime di violenza. La Giunta provinciale di Trento ha approvato due bandi distinti su proposta dell’assessora alle politiche sociali Stefania Segnana: il primo per l’implementazione di un nuovo Centro antiviolenza, per un importo di 600mila euro, il secondo per un nuovo Servizio […]