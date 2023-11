Sciopero generale Cgil e Uil, in 800 manifestano a Trento

Cgil e Uil del Trentino, “lavoratori e lavoratrici hanno molte ragioni per scioperare”

“I lavoratori e le lavoratrici hanno molte ragioni per scioperare. A cominciare dall’emergenza salariale: dieci milioni di dipendenti in Italia non hanno un contratto rinnovato da anni. In Trentino oltre centomila lavoratori e lavoratrici hanno contratti scaduti e retribuzioni ferme. Queste famiglie sono in difficoltà da anni. E non sarà il taglio del cuneo fiscale […]