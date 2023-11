Trasporti, lunedì 27 novembre sciopero in Trentino

Ondata di caldo in arrivo in Trentino

Come preannunciato, Meteotrentino conferma che da domani, domenica 9 luglio, a martedì un’onda di calore interesserà anche l’Italia settentrionale. In Trentino, nei fondovalle più bassi, le temperature saranno elevate con minime localmente superiori a 20 °C (notti tropicali) e massime vicine o superiori a 35 °C. Non saranno battuti tuttavia i record storici (a Trento […]