Ondata di caldo in arrivo in Trentino

Ponte del 2 giugno, possibili rovesci temporali sul Trentino

Un campo di pressione livellato caratterizzato di debole ventilazione in quota interessa ed interesserà le Alpi anche nei prossimi giorni. Meteotrentino non prevede passaggi di perturbazioni e la scarsa ventilazione in quota non favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi particolarmente violenti. Tuttavia sarà proprio la debole circolazione in quota a permettere lo sviluppo di locali […]