Ad Ala due proiezioni di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Le donne del Consiglio comunale di Ala hanno proposto di proiettare il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi al teatro Sartori. Due le serate per andare a vedere la pellicola: mercoledì 29 novembre e sabato 2 dicembre alle 20.30.

La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto di 5. A volere fortemente ad Ala il film di Paola Cortellesi, che sta riscuotendo un grandissimo successo nelle sale di tutta Italia, sono state le donne del consiglio comunale, ovvero le assessore Michela Speziosi e Francesca Aprone, la presidente Gigliola Cristoforetti e la consigliera (e deputata) Vanessa Cattoi. Lo hanno voluto ad Ala per dare alla cittadinanza un’occasione di riflessione sul rapporto tra i sessi e sulla storia della donna in Italia, in occasione del 25 novembre (giornata contro la violenza sulle donne) e a maggior ragione a seguito degli ultimi tragici femminicidi. Nell’ultimo consiglio comunale i presenti hanno indossato un nastro rosso e osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e delle altre donne vittime di femminicidio in Italia.

Il film arriva ad Ala grazie alla collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino e al servizio attività culturali del Comune di Ala.