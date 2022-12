Ala, il cinema del teatro Sartori torna dopo due anni di stop

Aperta la gara per la concessione di gestione della piscina di Ala

Potrebbe riaprire entro la fine dell’estate il centro natatorio di Ala, ancora in cerca di una nuova gestione, per cui il Comune ha aperto il bando di gara per la concessione del servizio e di gestione dell’impianto. La piscina di Ala è chiusa dall’anno scorso, dal lockdown, a parte una breve riapertura nell’estate 2020, ma […]