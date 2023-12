Torna “La Notte degli alambicchi accesi”, la festa dedicata alla grappa tradizionale trentina

Torna La notte degli alambicchi accesi

Prenderà vita da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, l’ormai tradizionale appuntamento con La notte degli alambicchi accesi, che ogni anno porta nel piccolo borgo di Santa Massenza di Vallelaghi centinaia di visitatori da tutta Italia, per scoprire da vicino la storia e la produzione della grappa, in quella che è ormai riconosciuta come la “capitale della […]