Sabato 16 dicembre nuovo open day per il vaccino anti-Covid

Tornano anche quest’anno le giornate ad accesso libero per le vaccinazioni Covid. In linea con quanto indicato dal Ministero della salute e in accordo con l’Assessorato alla salute della Provincia autonoma di Trento, sabato 16 dicembre, dalle 9 alle 13, sarà effettuato anche in Trentino un open day vaccinazione Covid in tutti i punti vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ovvero quelli di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento.

Per quanto riguarda il punto vaccinale di Trento le persone che intendono vaccinarsi senza prenotazione dovranno recarsi al Centro per i servizi sanitari di viale Verona con accesso diretto al piano terrazza mentre le persone che hanno prenotato la vaccinazione a Cup-online dovranno recarsi al Centro vaccinale di via Conci 84. Il suggerimento, anche durante l’open day, è comunque quello prenotare al Cup online per evitare attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali.

Apss ribadisce l’importanza dell’adesione alla vaccinazione contro il Covid che resta lo strumento fondamentale per limitare la diffusione di nuove varianti del virus ed evitare le forme più gravi della malattia. Parole condivise dall’assessore alla salute Mario Tonina che evidenzia: «Come ho già avuto modo di affermare sono convinto dell’importanza delle vaccinazioni nella prevenzione delle malattie e dei loro esiti negativi sulla salute delle persone. Vaccinarsi è anche un atto di responsabilità come è stato dimostrato dai tantissimi cittadini che hanno deciso di seguire le indicazioni del mondo medico e scientifico. La pandemia ce lo ha insegnato, se siamo riusciti a sconfiggere il virus è stato grazie alla vaccinazione e alla scelta etica di moltissime persone».

Sul fronte contagi nell’ultima settimana (dal 1° dicembre a oggi) si sono registrati 518 nuovi casi di Covid con 3 persone decedute e 78 persone ricoverate negli ospedali trentini di cui 2 in rianimazione.

Per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi naso-faringei sono 12 i punti prelievi Apss dove è possibile rivolgersi senza prenotazione e con impegnativa del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, negli orari indicati nella tabella allegata. I cittadini, qualora lo desiderino, possono scegliere di effettuare il tampone in attività libero professionale (a pagamento) nelle farmacie del territorio che offrono il servizio.

ARCO – Palazzo Le palme – largo Arciduca d’Asburgo 1 BORGO VALSUGANA – sede Protezione Civile – via Giuseppe Gozzer 39 CAVALESE – Centro Congressi Palafiemme – via Fratelli Bronzetti 64 CLES – palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41 MEZZOLOMBARDO – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A PERGINE VALSUGANA – Ospedale riabilitativo Villa Rosa- via Spolverine 84 ROVERETO – Centro vaccinale ex Manifattura tabacchi – viale Vittoria 102/A Borgo Sacco TIONE DI TRENTO – viale Dante 25 TRENTO – Centro per i servizi sanitari, viale Verona TRENTO – Centro vaccinale – via Conci 84

