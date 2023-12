Al Villaggio del Fanciullo di Trento il “piccolo gesto” della raccolta fondi di Despar-Aspiag

“Basta un caffè”: Risto3 raccoglie fondi per il Banco Alimentare

Anche quest’anno Risto3 ha scelto di rinunciare alle decorazioni natalizie all’interno dei punti ristorativi per investire in gesti concreti di sostenibilità, come la campagna di raccolta fondi in favore di Banco Alimentare, al quale la cooperativa trentina ha deciso di versare 0,50 € per ogni caffè venduto. Si chiama “Basta un caffè”, infatti, la campagna […]