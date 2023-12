In Trentino 255 giovani tra i 18 e i 28 anni sono in Servizio civile

Servizio civile, aprono le candidature per 57 progetti: 110 i posti disponibili

Sono stati pubblicati i bandi per i 57 nuovi progetti di Servizio civile universale provinciale in avvio il prossimo 1 giugno che in totale sommano ben 110 posti disponibili, per i quali ci si può candidare fino ai primi giorni di maggio. Gran parte dei progetti sono di durata annuale, ma ce ne sono 9 […]