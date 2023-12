La montagna trentina protagonista a Melaverde

Sarà il territorio trentino il protagonista, domenica 17 dicembre, della puntata natalizia di Melaverde, la trasmissione in onda su Canale 5 a partire dalle ore 11.55 che avrà per titolo “Il richiamo della montagna”.

I due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, hanno attraversato in particolare la zona della Val Rendena per raccontare alcune delle realtà agricole di questo territorio di montagna, in particolare attività di recente introduzione come l’allevamento dei cavalli, ma anche aspetti curiosi e altri culturali che costituiscono una ricchezza nascosta e che merita valorizzare di questo territorio. Un viaggio che per i due conduttori inizia in sella a splendidi esemplari di cavalli “alpini” di razza Haflinger e Norico, animali da lavoro che con la loro possenza hanno fatto la storia dell’agricoltura di montagna.

Il primo incontro di Ellen Hidding è con Eleonora Cunaccia, per tutti “Noris”, che ama definirsi raccoglitrice di “erbe nomade”, e che ha spiegato il suo stare bene in mezzo alla natura alla ricerca di piante, erbe e di quanto altro, come una preziosa dispensa, sono in grado di offrirci prati e boschi. Dalle erbe di montagna si passa poi ad un frutto tipico dell’autunno come la castagna. Hellen ne parla con Riccardo Collini e Gisella Stefani, i titolari dell’Azienda agricola “Il Petar”. Accanto alle tecniche per migliorare le varietà non poteva mancare la ricetta della torta a base del frutto del bosco autunnale.

Vincenzo Venuto è invece salito in alpeggio sopra Bocenago in Val Rendena per visitare un allevamento di bovini di razza Highlander, un felice esempio di adattamento evolutivo agli ambienti più estremi. Ad occuparsene Marcello e Roberta Boroni e con loro anche i figli. Al ritorno a valle l’incontro con una professione “storica” della Val Rendena, quella dell’arrotino e del suo particolare strumento di lavoro, la “slaifera”. Nell’incontro con Olimpio Lorenzi viene ripercorsa l’epopea degli arrotini locali. Si entra poi nel merito dell’allevamento delle razze equine di montagna, Haflinger e Norico, in compagnia di Luca Dorna e quindi un approfondimento sulla natura e la ricchezza di biodiversità all’interno del Parco naturale Adamello Brenta.

All’interno della puntata, quindi, l’intervento di Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing, che ha parlato della stagione invernale in Trentino da poco iniziata, e le ricette creative del ristorante Rendenèr a Pinzolo di Thomas Beltramolli, prima degli auguri di buone feste da parte dei due conduttori con il Trentodoc, le immancabili bollicine di montagna. Le riprese della puntata sono state coordinate da Trentino Marketing in collaborazione con l’APT Madonna di Campiglio.

Melaverde tornerà a parlare della Val Rendena anche domenica 31 dicembre proponendo la replica della puntata del 15 marzo 2020 dedicata al Parco Naturale Adamello Brenta Al centro di questa puntata, da un lato, le storie di alcune famiglie che portano avanti, con una dimensione aziendale, attività tradizionali come l’allevamento e le produzioni lattiero-casearie di eccellenza, la lavorazione dei salumi, la produzione di birra artigianale. Dall’altro, la bellezza del Parco naturale e dei due grandi ecosistemi che derivano dalla ricca geodiversità di quest’area protetta inserita nei Geoparchi UNESCO.