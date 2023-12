Natale, a Povo, Villazzano e Gardolo iniziative nel weekend

Il Natale si avvicina e i vari sobborghi di Trento organizzano alcune iniziative nel weekend che precede le festività. Ecco il programma per il weekend a Povo, Villazzano e Gardolo.

POVO

È in programma per sabato 16 dicembre a Povo Natale in Piazza, un’occasione per passeggiare tra le bancarelle del Mercatino di Natale di piazza Manci, i cui proventi saranno destinati all’aiuto di famiglie bisognose del sobborgo e di organizzazioni che sostengono i più poveri.

Nel pomeriggio si svolgerà una ricca rassegna di appuntamenti. Alle 14.45 i bambini potranno prendere parte al laboratorio per realizzare una lanterna, alle 15.30 ci sarà la distribuzione di bevande e panettone, alle 15.45 si celebrerà un omaggio ai caduti di tutte le guerre recitando una preghiera per la pace al Monumento ai Caduti, mentre alle 16 i bambini passeggeranno con le lanterne e alle 17 si ringrazierà per il lavoro svolto la guardia forestale Claudio Moser dando il benvenuto alla nuova guardia. A seguire, alle 17.15 si distribuiranno le caldarroste attorno al fuoco e alle 17.30 gli ottoni del Conservatorio di Trento suoneranno diretti dalla maestra Emily Harris. La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto di Natale in chiesa organizzato dal coro Voci in Accordo.

La giornata è organizzata dalla Circoscrizione di Povo insieme a Kaleidoscopio, Avis, Acli, Circolo Culturale Pensionati, Vigili del Fuoco, Comitato Chiesa Oltrecastello, Ago e Filo, Azienda pubblica di servizi alla persona Margherita Grazioli, Centro Servizi e Raise Hope.

VILLAZZANO

Domenica 17 dicembre alle 20.30 l’Avis di Villazzano accoglierà tutta la comunità per gli auguri di Natale al teatro di Villazzano, dove canteranno il Coro Bindesi Sat di Villazzano e il coro Altreterre. L’ingresso è gratuito.

GARDOLO

Domenica 17 dicembre si svolgerà un pomeriggio di convivialità a Gardolo. Si comincia alle 16 con il Corpo musicale di Gardolo che si recherà nella Rsa locale. Il ritrovo è poi in piazza Libertà alle 17 dove ci sarà il brindisi con le associazioni e gli alpini accompagnato dall’esibizione musicale del Coro alpino trentino di Gardolo, il Corpo musicale di Gardolo e il coro Le signore delle cime. Nella piazza sarà anche allestito un Mercatino di Natale dove si potranno acquistare dei gadget natalizi realizzati dalle Donne creative, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle scuole materne del territorio per l’acquisto dei materiali.