A Cles è in costruzione una casa per persone con disturbo dello spettro autistico

I “laboratori generativi” del collettivo Giustinewemp arrivano in Val di Non e in Val di Sole

Nel primo appuntamento si imparerà a sferruzzare e a lavorare la lana della Lessinia in compagnia di Sonia Bergamo. Ma non sarà questa la sola proposta del collettivo femminile “Giustinewemp” che, sostenuto dal Bando Generazioni 2022, porta i “laboratori generativi” di “AttivArt” in Val di Non e in Val di Sole. Gli appuntamenti sono cinque, […]