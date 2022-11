I “laboratori generativi” del collettivo Giustinewemp arrivano in Val di Non e in Val di Sole

Nel primo appuntamento si imparerà a sferruzzare e a lavorare la lana della Lessinia in compagnia di Sonia Bergamo. Ma non sarà questa la sola proposta del collettivo femminile “Giustinewemp” che, sostenuto dal Bando Generazioni 2022, porta i “laboratori generativi” di “AttivArt” in Val di Non e in Val di Sole.

Gli appuntamenti sono cinque, itineranti, aperti a tutte e a tutti coloro che vogliono condividere esperienze e saperi antichi e moderni. Si parte sabato 19 novembre a Cles, dalle 15 alle 19, con il laboratorio di uncinetto condotto da Sonia Bergamo. I laboratori coinvolgeranno poi la Val di Non e la Val di Sole.

Nel corso del laboratorio non si impara solamente “a fare”. L’obiettivo è anche quello di creare una comunità consapevole, attiva e responsabile, informata sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’ambientalismo e dei diritti umani.

AttivArt, infatti, è un progetto nato per sperimentare nuove collaborazioni tra associazioni, gruppi informali e la Comunità delle Valli del Noce. “Vogliamo riportare al centro la socialità e affrontare collettivamente alcuni temi di attualità – spiegano gli organizzatori –: le questioni di genere, ambientali e la tutela del territorio. La street art è il metodo scelto per fare da collante e sintesi: perché traduce in un linguaggio universale temi complessi”.

Si comincia quindi sabato 19 novembre con il laboratorio di uncinetto: dalle 15 alle 19 presso il Bar Lanterna Magica di Cles si imparerà a sferruzzare e a lavorare la lana della Lessinia in compagnia di Sonia Bergamo. Sorseggiando una tazza di tisana e lavorando a maglia si intrecceranno insieme storie e saperi di due territori distanti – le Valli di Non e Sole e l’altipiano dei Lessini – ma incredibilmente vicini.

Sabato 26 novembre, invece, i partecipanti impareranno ad autoprodurre cosmetici come sapone, lipstick e “bombe” da bagno con Anna Benedetti e Elisa Zadra: appuntamento dalle 15 alle 18 al Mmape, Museo Mulino dell’Ape di Croviana.

Sabato 3 dicembre il laboratorio sarà condotto da Erwin Zadra e sarà incentrato sulla realizzazione di un cappello in feltro. Il luogo dell’incontro è la Casa Sociale di Mollaro (Predaia), sempre in orario 15–19.

Sabato 10 dicembre si andrà insieme a raccogliere pigne, bacche e ramoscelli per creare una ghirlanda di bosco seguendo le istruzioni di Cecilia Stimpfl: dalle 15 alle 19 presso la Sala Polifunzionale del municipio di Sfruz.

Infine, sabato 17 dicembre si impareranno i segreti per la manutenzione della mountain bike e per la perfetta sciolinatura degli sci con Christian Stimpfl e Luca Dalpez (dalle 18 alle 21 a Denno).

La partecipazione è libera, ma i posti sono limitati. È richiesta la prenotazione via mail giustinewemp@gmail.com, oppure telefonando ai numeri 347.8325237 (Elisa) e 380.4366046 (Arianna).

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il sostegno di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.