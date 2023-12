A Trento apre la sede di Anffas dedicata ai giovani adulti

Tv digitale, l’8 marzo in Trentino si passa all’alta definizione

Tutti i canali tv nazionali e locali trasmessi sul digitale terrestre da domani, martedì 8 marzo, passano all’alta definizione e dovranno essere convertiti nel nuovo formato Mpeg-4. I cittadini trentini dovranno risintonizzare per vedere i canali nella nuova codifica. Gli utenti con televisori non HD potrebbero non ricevere il nuovo segnale. Il Ministero per lo Sviluppo […]