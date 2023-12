Capodanno a Trento, in piazza Duomo la musica dei Queen e dei Coldplay

La città di Trento si prepara a festeggiare l’arrivo del 2024 all’insegna della musica. L’appuntamento è in piazza Duomo domenica 31 dicembre a partire dalle 21 con diversi artisti che accompagneranno il pubblico fino alle 2 di notte.

A dare inizio alla serata sarà il dj Daniele Battan, seguito alle 21.30 dai Livequeen, cover band molto apprezzata per le coreografie esuberanti e i teatrali cambi d’abito. Con oltre 250 date già in programma in Italia e in Europa, la band ripercorre i grandi successi dei Queen a partire dai loro esordi.

Dopo il tributo alla leggendaria band inglese, alle 22.40 sarà il turno di un’altra cover band, i Back to the Stars. Conosciuti per la fedeltà delle scenografie e in generale per lo stile live simile all’originale, il gruppo riscalderà gli animi dei presenti con le canzoni più celebri dei Coldplay.

Dopo l’intermezzo del countdown e degli auguri per il nuovo anno, il dj veronese Andrea Damante farà ballare la piazza al ritmo dei suoi successi.

A conclusione dell’evento, altri due dj si esibiranno sul palco inaugurando il nuovo anno: il produttore trentino Blender (reduce da numerose date europee), accompagnato dal talento emergente Valerio Lampis.