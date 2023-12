Le Acli e Dao sostengono il Punto d’Incontro: raccolti 4.400 euro per la cooperativa sociale

L’A.M.A. per i giovani: Ferragosto in gioco in città

La settimana dopo Ferragosto, l’Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto di Trento propone alcune attività dedicate ai giovani. In particolare lunedì 17 agosto dalle 18 alle 19 in Via Gramsci 36 a Trento (zona Clarina), ci sarà un momento gratuito di giochi da tavolo in cui divertirsi insieme, per giovani maggiorenni. Massimo 10 partecipanti e per […]