Provincia, Raffaele De Col nuovo direttore generale

È stata ritrovata in Val Bondone la carcassa dell’orsa F36

L’orsa F36 è stata rinvenuta morta in Val Bondone, nel comune di Sella Giudicarie, nella serata di mercoledì 27 settembre. L’accertamento – spiega la Provincia di Trento in una nota – è stato effettuato dagli uomini del Corpo Forestale Trentino che si sono mossi in seguito all’attivazione del sensore di mortalità di cui è dotato […]