È morto Gianfranco Azzolini, fondò San Valentino

“Natale nei palazzi barocchi”, un calendario ricco ed elegante per tutta la famiglia

Nei giorni del 26 e 27 novembre e in quelli del 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 24 dicembre, ad Ala, si potrà vivere l’esperienza del Natale nei palazzi barocchi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino e vedrà come direttore artistico Riccardo Ricci. I palazzi apriranno ai visitatori le sale e […]