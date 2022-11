“Natale nei palazzi barocchi”, un calendario ricco ed elegante per tutta la famiglia

Un allestimento di Natale nei palazzi barocchi. Foto Gabriele Cavagna

Nei giorni del 26 e 27 novembre e in quelli del 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 24 dicembre, ad Ala, si potrà vivere l’esperienza del Natale nei palazzi barocchi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino e vedrà come direttore artistico Riccardo Ricci.

I palazzi apriranno ai visitatori le sale e gli androni, accogliendo opere di artisti e manufatti di artigiani che si alterneranno ogni weekend. Ogni giorno i visitatori troveranno spettacoli itineranti, concerti, mostre e le visite al centro storico alla luce delle lanterne, curate dai Vellutai in costume del ‘700.

Tra le tante novità del Natale nei palazzi barocchi spicca il ruolo centrale di palazzo Scherer, dedicato alle mostre e alle degustazioni dei prodotti enogastronomici del territorio, con i vini delle cantine alensi proposti dall’associazione Euposia. Quest’anno, inoltre, vi sarà anche un bus navetta che collegherà Ala ad Avio. Vi sarà anche la possibilità di fare un giro in carrozza con il cavallo nel centro storico, la corsa dei Babbi Natali, un’eco giostra e il teatro ambulante. Per gli appassionati di musica ci terrà un concerto dei fratelli Hann (protagonisti del film “Il Boemo”) nella giornata di domenica 11 dicembre alle 19.30 presso palazzo Pizzini.

Oltre al mercatino – con gli espositori distribuiti negli eleganti palazzi Taddei e Pizzini – saranno diversi gli eventi in programma nel ricco calendario di Natale nei palazzi barocchi: artisti di strada, i pony per l’intrattenimento dei più piccoli e vi saranno le decorazioni realizzate dai cittadini, con un occhio di riguardo sulla realtà del territorio.

Da vedere, inoltre, la mostra dei disegni dei bambini, con oltre 200 opere, a palazzo Pizzini, il quale ospiterà anche l’immancabile “Babbarocco Natale” a cura dalla Pro Loco.

Si svolgerà anche il musical “Bentornato Babbo Natale” nella giornata di venerdì 16 dicembre alle 20.30 al teatro Sartori. Palazzo Scherer ospiterà, inoltre, due incontri in collaborazione con Apt Rovereto Vallagarina, intitolati “Sorsi di Natale”.

Anche per quanto riguarda la gastronomia, l’offerta sarà vasta e differenziata. Per l’occasione, infatti, riaprirà la Locanda in via Carrera, con un menù ricercato e a cura di Buonissimo, affiancando i ristoranti già presenti in zona. A ciò si aggiungono anche le proposte delle associazioni come quella Villaltainfesta che affiancherà Euposia, a palazzo Scherer, proponendo dolci, bevande e primi piatti e quella di Ala x Chernobyl con degustazione di dolci al parco Pizzini. Anche la Pro Loco organizzerà un ristoro nel cortile del palazzo Pizzini e si potranno gustare i dolci tipici in piazza San Giovanni grazie al comitato Maccheroni Villalta. Tra le tante novità, a palazzo Taddei, i Vellutai ricreeranno il clima settecentesco con “Il caffè dell’imperatore”.

Queste proposte fanno del periodo natalizio ad Ala un momento speciale per la comunità.

L’ingresso sarà libero, con orario continuato dalle 10 alle 19, fino alle 20,30 per i prodotti eno-gastronomici. L’inaugurazione si terrà il 26 novembre alle 16.30 in piazza San Giovanni.