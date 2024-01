Pietro Sighel conquista l’oro agli Europei di Danzica

Una mostra celebra le donne che hanno fatto la storia dello sport trentino

Sarà inaugurata ​​​martedì 20 settembre alle 17.00 nell’atrio d’ingresso di Palazzo Trentini (sede istituzionale del Consiglio provinciale, in via​ Manci 27 a Trento) la mostra “Mettersi in gioco – Pioniere dello Sport in Trentino“, ricca di fotografie e racconti dedicati alle donne che hanno “fatto la storia” dello sport in Trentino. L’esposizione, promossa in occasione […]