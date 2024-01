Traffico bloccato a Trento per la protesta degli “Agricoltori Traditi”

Trento è Capitale europea del volontariato 2024

Trento è stata proclamata Capitale europea del volontariato per il 2024 a Danzica dal Cev – Centre for European Volunteering di Bruxelles. “È stato un onore competere con Leopoli, una città che in questi mesi con grande generosità è stata in prima linea nell’accoglienza ai profughi della guerra – ha dichiarato il sindaco Franco Ianeselli durante […]