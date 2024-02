Abbattuto l’orso M90. “Era un animale pericoloso”

L’Oipa: “M57 doveva essere liberato in Trentino, non in Ungheria”

È ancora critica l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, rispetto alla gestione dei grandi carnivori della Provincia, dopo la notizia diffusa ieri del trasferimento in Ungheria dell’orso M57. “Apprendiamo che l’orso M57 sarà trasferito in un parco-zoo in Ungheria. M57 è un orso giovane, castrato per tenerlo in cattività, e recentemente il Consiglio di Stato ha emesso una […]