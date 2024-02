Un secolo di tango al Teatro di Pergine con il Balletto di Roma

Saranno le suggestioni e le sonorità del tango le protagoniste dello spettacolo, all’interno del Circuito Danza del Trentino-Alto Adige e organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, che lunedì 19 febbraio, alle ore 20.45, animerà il Teatro di Pergine. Sul palco salirà il Balletto di Roma, compagnia affidata alla direzione artistica di Francesca Magnini, con la sua nuova produzione, dal titolo Astor – un secolo di tango.

Astor è un “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di fama internazionale, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. Un soffio, un respiro, quasi una parola, svelano la fragilità dell’uomo Piazzolla. Sul palco, ispirati dalla presenza del maestro Pietrodarchi e dalle preziose immagini di Carlo Cerri, i danzatori del Balletto di Roma traducono le coreografie di Valerio Longo in un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón.

“Coraggio”. E’ senz’altro questa la parola chiave per descrivere Astor – un secolo di tango, la nuova produzione del Balletto di Roma. Il coraggio declamato dai testi immortali di Jorge Luis Borges (senza dubbio il più grande scrittore argentino di sempre) nei suoi tanghi e milonghe; il coraggio di Astor Piazzolla, colui che ha ‘osato’ rompere gli schemi della musicalità del “tango viejo”, per arrivare al “nuevo tango” che tanto lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ed è proprio a lui, el asesino del tango (come definirono all’epoca Astor Piazzola i puristi di questa forma d’arte nata a fine ‘800 nei sobborghi di Buenos Aires) che è dedicato lo spettacolo. Un viaggio per celebrare il centenario della nascita del grande autore e interprete musicale argentino (traguardo festeggiato nel 2021).

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.liveticket.it. Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o www.teatrodipergine.it