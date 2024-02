Ciclovia del Garda: avviati i lavori tra Torbole e Riva del Garda

Sono ufficialmente avviati, con la firma del verbale di consegna del cantiere avvenuta questa settimana, i lavori per realizzare il tratto di Ciclovia del Garda che parte da Torbole, in prossimità del molo di imbarco e biglietteria Navigarda, e raggiunge via Monte Oro a Riva del Garda.

L’esecutore dell’appalto l’impresa INCO Srl di Pergine Valsugana (Trento). L’intervento interessa il territorio dei Comuni di Nago-Torbole, Arco e Riva del Garda, quasi interamente in ambito urbano. Le opere appaltate permetteranno il passaggio dei ciclisti e pedoni in sede propria e in sicurezza per un tratto di 2,3 chilometri a ridosso della strada Gardesana. Tra le opere previste vi è la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Sarca a valle dell’esistente ponte stradale. La caratteristica principale del progetto è la sostituzione o l’ampliamento di tratti esistenti oltre alla realizzazione di nuovi tratti.

La programmazione dei lavori è stata pensata per ridurre il più possibile i disagi in un ambito di grande afflusso turistico come il Garda trentino. È già prevista infatti la sospensione del cantiere (che ha una conclusione prevista nell’autunno 2025) nel periodo estivo e durante i weekend in cui si svolgeranno eventi e manifestazioni.

L’importo complessivo dell’opera, comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altre destinazioni è 4.166.618,00 euro, di cui 3.266.618,00 euro finanziati dal PNRR.