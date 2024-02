È morto padre Giuseppe Franco, 77 anni, francescano

È venuto a mancare all’età di 77 padre Giuseppe Franco, padre francescano d’origine veneta che ha prestato servizio anche in Trentino. Dal 1997 al 2004 è stato superiore del seminario dei frati minori conventuali di Arsio e Brez. Dopo la chiusura del convento di Arsio, dal 2004 al 2005, fu primo parroco dei frati minori conventuali a Sanzeno.

Stasera, martedì 20 febbraio, alle 20.30, nella Basilica dei Santi Martiri di Sanzeno verrà celebrata una messa per ricordarlo. Padre Giuseppe era al convento “Santa Maria Gloriosa” di Pedavena, in provincia di Belluno, dove era padre guardiano e dove si è spento nelle prime ore di venerdì 16 febbraio. Era nato a Santa Giustina in Colle (Padova) il 22 febbraio 1946 ed era stato ordinato presbitero il 28 aprile 1973.

“Verso padre Giuseppe – ha dichiarato il vescovo di Belluno-Feltre, Renato Marangoni – la nostra Diocesi e in particolare il Presbiterio hanno un grande debito di riconoscenza. È stato come una sentinella nella Casa di soggiorno Massimiliano Kolbe di Pedavena, dove i nostri confratelli più anziani e bisognosi di assistenza hanno trovato ospitalità e hanno ricevuto cure sanitarie, premura e affetto. Chi ha conosciuto padre Giuseppe ne ha avuto la prova. Pazienza e gentilezza sono state da lui prestate ininterrottamente come concretizzazione della sua consacrazione religiosa”.