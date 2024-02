Continua il meteo instabile: chiuse alcune strade e pericolo di valanghe

Proseguirà anche nei prossimi giorni il meteo instabile che con precipitazioni diffuse fino a quote elevate sta interessando il Trentino da lunedì, con una media di 50-100 millimetri di pioggia e il ‘record’ del Pian delle Fugazze con 162 millimetri. Una serie di eventi che hanno causato alcuni localizzati allagamenti ora in fase di risoluzione, grazie all’intervento dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari. Secondo le previsioni di Meteotrentino, nelle prossime ore è attesa un’attenuazione dei flussi sudorientali e, nel pomeriggio, sono possibili precipitazioni deboli o al più moderate soprattutto sui settori orientali. Dopo una pausa con precipitazioni assenti o deboli dalla sera di oggi alla sera di giovedì, venerdì sono attese precipitazioni diffuse con accumuli medi di 10 – 30 millimetri ed altrettanti centimetri di neve oltre i 1.700 metri circa.

Per quanto riguarda la neve, fino alle ore centrali di ieri accumuli di 30 – 60 centimetri si sono registrati oltre i 1.000 – 1.300 metri con i quantitativi maggiori sui settori centro meridionali, mentre tra le ore centrali di martedì e la mattina di oggi, mercoledì, ulteriori accumuli di 25 – 50 centimetri sono stati misurati oltre i 1.600 – 1.800 metri soprattutto sui settori meridionali ed orientali.

Va detto che le abbondanti nevicate hanno aumentato notevolmente l’altezza della neve al suolo soprattutto sopra i 1.600 – 1.800 metri: questa mattina sono state misurate altezze di 203 centimetri (di cui 44 nelle ultime 24 ore) a Malga Bissina e 174 centimetri a Passo Tonale. Il perocolo valanghe è 4 (forte) e si invita a consulatare il bollettino al link https://avalanche.report/ .

Proseguono inoltre le operazioni di pulizia e ‘allargamento’ delle strade da parte del Servizio Gestione strade, con il supporto delle imprese private affidatarie del servizio in determinate tratte. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le nevicate. La raccomandazione è di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli, mezzi sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota.

Ecco la situazione viaria nelle diverse zone del Trentino

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Si segnala lungo la SS 47 della Valsugana stillicidio d’acqua all’imbocco della galleria dei Crozi 1 in direzione Pergine Valsugana, si raccomanda di limitare la velocità.

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Attualmente piove su tutto il settore.

permane la CHIUSURA della SP 79 del Passo Brocon per pericolo valanghe da loc. Piancavalli al passo, nel comune di Castello Tesino.

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Attualmente nevica oltre 1600 m circa.

CHIUSURA SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe, da San Martino di Castrozza fino al passo.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Attualmente piove fino a quota 1600 oltre nevica.

Permane la CHIUSURA SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga per pericolo valanghe.

CHIUSO il passo Pordoi SR 48 lato in provincia di Belluno per abbondante neve.

CHIUSURA stagionale della SP 215 di Pampeago il tratto terminale.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione. Sulla SS 12 Tangenziale di Trento direzione nord, si raccomanda di limitare la velocità per la presenza di irregolarità nel piano viabile.

Sono caduti ulteriori 20 cm di neve pesante in loc. Vason.

Permane la:

CHIUSURA della SP 25 di Garniga a monte dell’abitato di Aldeno per smottamento di monte.

CHIUSURA della SP 25 di Garniga per pericolo valanghe da loc. Garniga Vecchia fino alle Caserme a valle di loc.Viote.

CHIUSURA per pericolo valanghe della SP 85 del Monte Bondone da loc. Viote per una estesa di 3 km circa in direzione Lagolo.

VALLE DI NON

Pioggia persistente su tutto il territorio, al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione. SP 14 di Tovel non percorribile per chiusura invernale.

VALLE DI SOLE

Nella notte caduti ulteriori 30 cm di neve in quota. Trattamenti stradali in corso.Chiusa la SP 94 di Stavel per pericolo valanghe.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Piogge persistenti fino a circa 1500 m di quota.

ALTO GARDA E LEDRO

Piogge persistenti fino circa a 1500 m di quota. Ancora in corso operazioni di allargamento con fresa sulla SP 127 di Tremalzo. Si segnala smottamento sulla SP 88 della Val di Gresta al km 8,450 e istituzione di senso unico alternato.

VALLAGARINA – ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Per allagamento si segnala la chiusura della rampa di immissione tra la SP 90 1° tr a sud di Mori e a SS 240 var di Mori, in direz Riva del Garda. Deviazione attraverso l’abitato di Mori..

La nevicata ha determinato un accumulo ulteriore di circa 20-30 cm di neve pesante in località passo Coe.

Permane la:

CHIUSURA della SP 22 Chizzola – Brentonico in loc. Fontechel nel comune di Brentonico

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse..

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale