A Trento il Festival della canzone europea dei bambini

I Nomadi in concerto a Mezzocorona per sostenere la Fondazione Trentina per l’Autismo

Sono aperte le prevendite per il concerto a scopo benefico che i Nomadi terranno al Palarotari di Mezzocorona il prossimo 9 marzo. L’evento, infatti, grazie all’impegno del leader della ban emiliana Beppe Carletti, fonderà musica e solidarietà per celebrare l’amicizia con la Fondazione Trentina per l’Autismo in un inno alla vita e generare speranza per un futuro […]