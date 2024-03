Fabiola Andrighettoni è la nuova presidente dell’Azione Cattolica diocesana

Mercoledì delle Ceneri, alle 19 una messa in Duomo: il Vescovo ha invitato anche la comunità ucraina

Mentre il cuore dell’Europa è lacerato dalle armi, papa Francesco ha rinnovato il suo invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e digiuno per invocare la pace in Ucraina. “Una giornata per per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino – ha detto nell’Angelus di domenica 27 febbraio -, […]