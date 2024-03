Giovedì 14 marzo l’assemblea annuale della Sat di Trento

Nel giro di un anno, tra il 2022 e il 2023, i soci della sezione Sat di Trento (la Società Alpinisti Tridentini) sono aumentati dell’11%, passando da 2880 a 3227. Gli iscritti del capoluogo, che rappresentano l’11,8% dei satini provinciali, giovedì 14 marzo terranno la loro assemblea annuale nella sede di via Manci (ore 18) per approvare i bilanci consuntivo e preventivo, eleggere 5 nuovi consiglieri (su 15) del consiglio della sezione e nominare i propri rappresentanti all’assemblea generale della Sat in programma il 20 aprile.

Lo scorso anno, la sezione di Trento, presieduta da Ugo Scorza, ha organizzato un ottantina di escursioni tra Trentino e Alto Adige e 6 trekking sul territorio nazionale ma, anche, promosso diverse iniziative di carattere botanico, di manutenzione dei sentieri e di informazione sui temi della difesa dell’ambiente e sugli effetti provocati dai cambiamenti climatici in atto. Alcuni appuntamenti sono stati inoltre riservati ai ragazzi per trasmettere i comportamenti e le informazioni necessarie per affrontare la montagna con la maggiore sicurezza possibile e nel rispetto della natura.