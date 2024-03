Il mondo dell’agricoltura in mostra a Trento

Nel fine settimana di San Giuseppe, a Trento, oltre alle più di 500 bancarelle che animeranno la Fiera lungo le vie del centro, si terrà l’edizione numero 77 della tradizionale Mostra dell’Agricoltura. Un appuntamento sempre molto atteso da cittadini, famiglie, agricoltori e allevatori, che sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle 8.30 alle 19 animerà gli spazi di Trento Expo, dove i padiglioni di via Briamasco accoglieranno, come ogni anno, visitatori e tecnici, ad attenderli oltre un centinaio di espositori dislocati su 10 mila metri quadrati, con padiglioni interni e il piazzale esterno.

L’edizione 2024 della Mostra dell’Agricoltura si preannuncia speciale e ricca di novità in quanto a contenuti. Quest’anno, infatti, ad affiancare le tradizionali attività, si svolgerà per la prima volta anche Bio-LogicA, un festival dedicato all’agricoltura di qualità promosso dal Comune di Trento e dall’Associazione Bio-distretto di Trento, in collaborazione con Apt Trento, Monte Bondone, con l’intento di promuovere un momento di comunicazione, riflessione e proposta sui temi dell’alimentazione e del valore sociale dell’agricoltura urbana, della sostenibilità, delle politiche del cibo e dei corretti stili di vita.

Una particolare attenzione verrà data al mercato agricolo Bi.S.Tr.O.T (Bi.odiversità, S.ostenibilità, Tr.acciabilità, O.rganica, T.rento), allestito nel Salone principale di Trento Expo, dove poter acquistare i prodotti locali direttamente da 30 aziende agricole del territorio. Non mancheranno laboratori per famiglie e degustazioni organizzati dalle Associazioni del Territorio: CIA – Donne in Campo Trentino, Coldiretti – Campagna Amica – Slow Food – Confagricoltura, oltre che da FEM e dalla Strada dei vini e dei sapori del Trentino. Per informazioni www.trentoexpo.com e www.trento.info/biologica-trento.

Secondo il Presidente ANVA, Fabio Moranduzzo, “la fiera ha subito cambiamenti nel corso del tempo, passando da pochi venditori a sfiorare gli ottocento posteggi nel corso del secolo scorso. Oggi, sebbene il numero di operatori sia diminuito, l’offerta e la qualità rimangono elevate, con una tendenza al ritorno verso negozi e mercati fisici rispetto al commercio online.”

Massimiliano Peterlana, Vicepresidente di Confesercenti del Trentino, sottolinea che “l’accoglienza quest’anno sarà arricchita dall’esposizione di auto, moto e-bike moderne e d’epoca in Piazza Fiera, con un occhio attento alle novità del mercato elettrico. Il tutto grazie al patrocinio del Comune di Trento e alla collaborazione con ACI – Automobile Club Trento.