Per S.Giuseppe torna la bancarella del libro, e il ricavato va alla popolazione colpita dalla guerra

In occasione della Fiera di San Giuseppe, domenica 20 marzo dalle 9.30 alle 18 presso l’Oratorio di Santa Maria, in piazza Santa Maria Maggiore a Trento, torna la bancarella del libro usato, promossa per beneficenza dai giovani delle Parrocchie Duomo San Vigilio e Santa Maria. Il ricavato sarà destinato al sostegno della popolazione colpita dalla guerra […]