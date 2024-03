“Vibrazioni urbane”, a Trento parte il progetto del bando “Giovani spazi creativi”

Servizio civile, il Comune cerca 12 giovani per aiutare chi è in difficoltà con le nuove tecnologie

Il Comune di Trento cerca dei giovani tra i 18 e i 28 anni appassionati al mondo del digitale per supportare le cittadine e i cittadini in difficoltà con le nuove tecnologie. L’iniziativa rientra nel programma di servizio civile digitale finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale grazie ai fondi […]