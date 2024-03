Sipario d’Oro, tutti i premiati dell’edizione 2024

MoniQue Foto – MONICA CONDINI – SIPRIO D’ORO 2024

È giunta alla sua conclusione venerdì 22 marzo, con la serata finale al Teatro Zandonai di Rovereto, l’edizione 2024 del Sipario d’Oro, il concorso teatrale, o meglio i due concorsi, quello Nazionale e quello Regionale, che mettono a confronto le migliori Compagnie italiane di prosa amatoriale, selezionate tra le numerose domande di partecipazione che ogni anno giungono da tutte le Regioni del nostro Paese. Promossa dalla Comunità della Vallagarina e organizzata dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini”, la serata si è aperta con il messaggio di Jon Fosse, scrittore e drammaturgo norvegese Premio Nobel per la letteratura 2023, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2024. “La guerra e l’arte sono opposti, proprio come lo sono la guerra e la pace. È semplicemente così: l’arte è pace“, la sintesi del messaggio di Fosse, seguito dalla proiezione della scritta “Cessate il fuoco” alle spalle di un folto gruppo di organizzatori e promotori del festival: la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” al completo assieme al Vicepresidente della Comunità della Vallagarina, Alberto Scerbo, alla sindaca di Rovereto Giulia Robol e all’assessora Micol Cossali.

“Come già avvenuto in tanti teatri italiani anche noi questa sera vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro: esprimere solidarietà alle popolazioni in guerra ed impegnarci per una cultura della pace e del dialogo che possa contrastare l’odio e l’indifferenza” ha detto Marisa Bruschetti, Presidente della Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini”, prima di dare il via alle premiazioni, alla presenza di sindaci e assessori dei Comuni di Rovereto, Ala Avio, Brentonico, Mori, Nogaredo Pomarolo, Trambileno Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, di rappresentanti di Cofas e Apt di Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo e degli sponsor Cavit, Banca per il Trentino-Alto Adige, Distilleria Marzadro, negozi MAX&CO (Rovereto e Trento) e GRAZIA Rovereto – con la lettura del verbale della giuria composta da Giuseppe Liotta, Roberto Marafante e Riccardo Ricci.

Sono stati quindi decretati vincitori della 43esima edizione del Sipario d’Oro. Il premio come Miglior Spettacolo – Sipario d’Oro Nazionale 2024 è stato assegnato a Revolution-Il Musical allestito dall’Associazione Stella di Porto Potenza Picena (MC). A vincere invece il premio per il Miglior Spettacolo – Sipario d’Oro Regionale 2024 la pièce Segreto, Segreto, Segreto! Disastrosa trama di velenose trine dell’Associazione Lupus in Fabula di volano.

Per quanto riguarda gli altri premi del Concorso nazionale, il Premio Speciale – Alberta e Fabio Barberi, dedicato agli interpreti o agli spettacoli che hanno un particolare valore che distacca il giudizio dai consueti parametri di valutazione artistica, è stato assegnato all’intero Cast di 7 Minuti della Compagnia Teatro Giovani di Lucca, “per la coralità e l’impegno anche sociale che il testo imponeva. La maggior parte sono giovani allieve del Laboratorio Teatrale ADA coadiuvate da attrici più esperte della Compagnia Teatro Giovani di Lucca. La forza del loro gruppo è diventato l’elemento caratterizzante dello spettacolo che ben si coniuga con le difficoltà del mondo del lavoro, i conflitti raziali, le ansie del futuro e non ultimo il fatto che la vicenda è tutta declinata al femminile”, come ha spiegato la giuria.

La Giuria Giovani, composta da una sessantina di studenti in rappresentanza di sette istituti scolastici superiori della città (Liceo A. Rosmini, Istituto Don Milani, Liceo Depero, ITT Marconi, Liceo F. Filzi, Istituto Alberghiero, Opera A. Barelli), dopo una lunga e dibattuta discussione, ha ritenuto di premiare lo spettacolo, Tom, Dick, Harry dell’Associazione Accademia dei Riuniti di Umbertide (PG).

Il Miglior Allestimento è andato a Piero Schirinzi per Don Chisciotte Sancio Panza di Calandra Teatro di Tuglie (LE), Sascia D’Anela ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Attore per il ruolo di Aaron Burr in Revolution dell’Associazione Culturale Stella, il premio quale Migliore Attrice è stato conferito a Laura Murari per l’interpretazione di Frida nell’omonimo spettacolo di Teatro Impiria (VR), Maurizio Purifico dell’Associazione teatrale Stella ha ricevuto il Premio Paolo Manfrini per la Miglior Regia per il musical Revolution, alla commedia Tom, Dick, Harry, dall’Associazione Accademia dei Riuniti (PG), è andato il Gradimento del Pubblico con il punteggio di 9,064.

Per il Concorso regionale il premio per il Miglior Allestimento è stato vinto dal Laboratorio TE.AT.RA. per Segreto, Segreto, Segreto! Disastrosa trama di velenose trine dell’Associazione Lupus in Fabula, il premio di Miglior Attore lo ha ricevuto Sergio Butterini per l’interpretazione del dott. Gerardo Raimondi nello spettacolo Ecco la Sposa della Filodrammatica El Grotel, a Piera Bugna è andato il riconoscimento di Miglior Attrice per il ruolo di Delfina Raimondi in Ecco la Sposa della Filodrammatica El Grotel. La Miglior Regia Premio Paolo Manfrini è stata conferita ad Andrea Visibelli e Cristian Corradini per la messa in scena de La Crociata di Teodoro del Gruppo Teatrale Gianni Corradini. Il premio Gradimento del pubblico è andato a Segreto, Segreto, Segreto! Disastrosa trama di velenose trine dell’Associazione Lupus in Fabula con il punteggio di 9,540. Infine, nella sezione Circuito, la Targa Cofas – Gradimento del Pubblico è stata assegnata al Teatro delle Arance di San Donà di Piave per lo spettacolo Betoneghe se nasse, no se deventa!.