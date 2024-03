Attentato di Mosca, controlli intensificati anche in Trentino

Chiude il giornale Trentino. Da domenica non sarà in edicola

“Da dopodomani il giornale “Trentino” non sarà più in edicola”. È venuta da un post sui social del sindaco di Trento Franco Ianeselli la conferma alle tante voci che si sono rincorse in questi giorni e nelle ultime ore. Il Consiglio di amministrazione dello storico quotidiano, fondato nel 1945, ha infatti deciso in mattinata per […]