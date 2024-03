Tornano i Bus&Go, per una mobilità senz’auto tra Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole

Anche quest’anno, da martedì 2 aprile alla fine di ottobre, nel Garda Trentino tornano operativi i mezzi di “Bus&Go”, il servizio di minibus a chiamata ideato dai Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, in collaborazione con Trentino Trasporti e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., per consentire ad ospiti e residenti dei comuni coinvolti di spostarsi all’interno del territorio senz’auto ma all’insegna della massima flessibilità e sostenibilità.

Il servizio sarà operativo tutti i giorni nei Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole (escluse le aree montane) negli orari 9:00 – 13:00 / 14:00 – 01:00, con una nuova fermata collocata a Riva del Garda in Via Ardaro, in prossimità della base militare. A garantire il trasporto saranno anche quest’anno tre minibus, due da 18 posti e uno da 12, quest’ultimo ottimizzato per il trasporto dei soggetti affetti da disabilità.

Per prenotare il servizio è sufficiente utilizzare l’apposita App “Bus&Go”, disponibile per iOS e Android, attraverso la quale selezionare l’orario e le fermate desiderate fra quelle del trasporto pubblico all’interno dei comuni coinvolti. Il prezzo del servizio è di Euro 2,00 a tratta (da pagare direttamente a bordo), ma gratuito per i possessori di Garda Guest Card o dell’abbonamento Trentino Trasporti. Bus&Go quest’anno sarà inoltre ancora più “smart”: per ottimizzare gli spostamenti dei minibus e ridurre così i tempi di attesa, il sistema potrà indirizzare gli utenti a utilizzare il tradizionale trasporto di linea, nel caso coincida con l’orario e il tragitto della richiesta effettuata.

“In questi primi due anni, il riscontro che abbiamo avuto da parte dei turisti e dei residenti – soprattutto quelli più giovani – è stato veramente importante” – ha dichiarato l’Assessore alla mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi -. “Abbiamo inoltre raccolto numerosi feedback e indicazioni per ottimizzare il servizio e renderlo sempre più funzionale alle necessità degli utilizzatori, migliorando l’esperienza di viaggio e integrando maggiormente ‘Bus&Go’ con gli altri servizi di mobilità già attivi sul territorio. Un sentito ringraziamento va agli altri Comuni che credono nel progetto – Riva del Garda e Nago-Torbole – oltre a Trentino Trasporti e a Garda Dolomiti S.p.A.”

“Dopo l’ottimo successo della seconda edizione di Bus&Go, che ha fatto registrare ben 34.000 passeggeri, siamo lieti di proseguire con questa iniziativa anche nel 2024. Il progetto è assolutamente in linea con gli obiettivi delineati nel posizionamento strategico e testimonia ancora una volta il nostro nuovo di ruolo di agenzia del territorio e per il territorio, al fine di diventare una destinazione sempre più sostenibile e all’avanguardia, sia per i turisti che per i residenti. I numeri di Bus&Go dimostrano che siamo sulla buona strada,” – ha sottolineato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.