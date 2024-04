Il Comune di Trento firma il “Patto della lettura”

Natale, gli auguri del sindaco Ianeselli alla città: “Auguri alla nostra speranza”

“Il periodo del Natale è il periodo della nascita della speranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia. Auguri a noi, auguri alla nostra speranza”. Per i tradizionali auguri alla città, il sindaco Franco […]