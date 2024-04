Ss240 Val di Ledro, a inizio maggio la riapertura

Frana alla Rocchetta, la Gardesana dovrebbe riaprire giovedì 14 marzo

Dovrebbe riaprire già verso giovedì prossimo, 14 marzo, la strada della Gardesana occidentale, dopo che i tecnici avranno messo in sicurezza l’arteria che collega Riva e Limone da possibili altri distacchi. Lo hanno detto questa mattina i tecnici della Provincia in una riunione, via meet, alla presenza dell’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli, dei sindaci di […]