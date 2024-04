Trento, è salvezza matematica: battuta la Pro Vercelli. Mister Baldini: “Volevamo i tre punti”

Trento – Pro Vercelli

Trento vince 1 a 0 contro la Pro Vercelli e raggiunge la salvezza matematica al termine di una partita molto frammentata nel primo tempo, più godibile nel secondo. Tre preziosi punti che portano la squadra di casa a scavalcare a quota 48 la Pro Vercelli che si ferma a 47 punti e il Lumezzane, che oggi ha perso la sfida con la Pro Sesto. Il Trento è ora ottavo in classifica.

Pur non avendo sfruttato i minuti in cui si è trovato in superiorità numerica, il Trento rimasto in dieci è riuscito a mettere la palla in rete all’80’ quando il cross di Puletto è raccolto da Pasquato che fa sedere il difensore spostando la palla sul destro e mette in rete con un bel tiro sul quale il portiere della Pro Vercelli Sassi non può nulla.

La sfida si apre con un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente sul lavoro della centrale Enel in Emilia-Romagna. Per la squadra di casa, che è sotto di due punti rispetto alla squadra ospite, una ghiotta occasione per scalare ancora la classifica.

La formazione messa in campo dall’allenatore Francesco Baldini vede Russo in porta, Trainotti, Obaretin, Anastasia, Cappelletti in difesa, a centrocampo Di Cosmo, Giannotti, Caccavo, Frosinini, Rada a destra e Italeng a sinistra.

L’inizio del primo tempo vede una leggera superiorità della Pro Vercelli, ma il Trento appare sempre in partita e replica colpo su colpo, con ordine nei vari reparti. Il gioco risulta spezzettato per i ripetuti interventi dell’arbitro Lovison di Padova. Nella seconda metà di questa frazione di gioco è il Trento che mostra più voglia, crea qualche occasione, fino all’episodio decisivo al 39′: Giulio Parodi della Pro Vercelli, già ammonito, commette fallo su Caccavo e l’arbitro Lovison di Padova estrae il giallo, seguito inevitabilmente dal rosso per la doppia ammonizione. E’ il Trento a questo punto che trova più spazi, e al 41′ dopo un’azione insistita del Trento sulla sinistra la palla viaggia veloce verso Giannotti che da 25 metri si coordina bene e fa partire un tiro potente che esce di poco alla sinistra di Sassi. E’ ora un Trento ordinato che fa il gioco, cercando di avvantaggiarsi della superiorità numerica.

Nel secondo tempo nella Pro Vercelli escono Contaldo per Haoudi, che poco dopo sarà costretto a fermarsi, e Nepi per Rojas. Nel Trento entra Pasquato per Caccavo. Una scelta, quella di mister Baldini, che alla fine risulterà vincente. Ma è tutta la squadra nei vari reparti a convincere di più nei secondi 45 minuti, non scoraggiandosi quando, rimasti in dieci per l’espulsione (rosso diretto) di Rada, scontratosi a centrocampo con Mustacchio della Pro Vercelli, gli aquilotti subiscono la vampata di entusiasmo degli avversari piemontesi. Ma è una fiammata che si spegne, mentre Trento riprende a far girare la palla con ordine fino all’azione del gol di Pasquato.

Attende ora Trento la sfida col Vicenza.

In conferenza stampa, mister Baldini – 20 punti col Trento in undici partite – commenta la classifica. “Siamo in pochi punti, possiamo giocarcela. A partire già dalla prossima sfida. E dall’ultima a Renate. Proveremo a far punti”. Poi una nota sulla sua stagione: “Perugia è stata un boccone amaro, esonerato con solo due sconfitte. Mi sto riprendendo qualche soddisfazione, sono orgoglioso dei ragazzi che si sono compattati. Ci mettono tanto ogni giorno, e io sono uno molto esigente”.

Su cosa ci sia ancora da migliorare, Baldini indica l’aspetto realizzativo: “Anche oggi abbiamo giocato tanti buoni palloni, ma è mancato il guizzo finale. Potevamo chiuderla prima. Molto buona la fase di non possesso palla. Faccio i complimenti a Cappelletti e Trainotti in particolare”.

“Siamo entrati in partita con la voglia di vincere e di portare a casa i tre punti. Dopo il gol abbiamo continuato a spingere”, ha aggiunto Baldini.

Sull’ingresso di Pasquato, “avevo la sensazione che uno come lui potesse sbloccare la partita”, ha detto Baldini. “E’ un giocatore importante a prescindere, anche dentro lo spogliatoio. Sono contento che abbia segnato e ci abbia fatto portare a casa i tre punti”.

Sull’espulsione di Rada, “un duro contrasto di gioco, forse l’arbitro si è fatto condizionare dalla doppia ammonizione comminata al giocatore della Pro Vercelli”.

Per il difensore Daniel Cappelletti, elogiat dal mister a fine partita, la forza del Trento è il concedere poco agli avversari. “Abbiamo vinto diversi confronti con un solo gol di scarto. Anche se non crei tantissimo, è importante la compattezza della squadra”. “Oggi abbiamo fatto un passo in più – ha detto ancora Cappelletti. – Ora alziamo l’asticella, non parliamo più di salvezza, dobbiamo guardare avanti”.

In sala stampa anche Cristian Pasquato autore del gol che vale tre punti ma soprattutto la salvezza matematica. “Abbiamo messo in cascina questo risultato, ora guardiamo avanti”. “In questo periodo ho sempre lavorato cercando di farmi trovare pronto quando sarebbe arrivata l’opportunità, la mia esultanza (il giocatore ha baciato la maglia, ndr) perché Trento la sento casa mia, sono arrivato tre anni fa e voglio aggiungere mattoni per costruire un bel palazzo”, ha detto. “Nello spogliatoio abbiamo messo musica, saltato, felici della salvezza raggiunta. Ma testa alla prossima partita. La nostra è una squadra imprevedibile, i play off sono imprevedibili”.

La cronaca. Al 2′ Italeng impegna il portiere Sassi della Pro Vercelli con un tiro che viene respinto dall’estremo difensore. Al 5′ fermato in fuorigioco Mustacchio in una potenziale opportunità d’attacco. All’8′ mister Dossena dell Pro Vercelli costretto al cambio: esce Camigliano infortunato per Citi. Tatticamente non cambia nulla. Al 9′ tiro di Mustacchio che converge al centro e fa partire un sinistro che però è deviato sul fondo. Calcio d’angolo per la Pro Vercelli. Libera Trainati mia Trento non riesce a ripartire subito, la palla finisce in fallo laterale. Rimessa per Trento. Al 14′ punizione da destra per la Pro. Vercelli. Grappolo di giocatori al. limiterdell’area del Trento ma la punizione battuta lunga si spegne in fallo laterale nella parte opposta del Trento. E’ 5 a innescare un’azione sulla destra, ma Pro Vercelli riparte. Difende di spalle Caccavo. Al 20′ fallo di Citi su una possibile ripartenza del Trento l’arbitro Lovison interrompe e comanda la punizione per il Trento. Gioco spezzettato dai fischi dell’arbitro in questa fase. AL 21′ giallo per Parodi che abbatte a centrocampo Anastasia interrompendo un potenziale occasione d’attacco per Trento con Italeng che si stava sganciando sulla destra. Sulla azione successiva esce fuori area Russo e di testa libera e svena la opissiubvile minaccia della squadra piemontese. Al 23′ si accascia a terra per problemi muscolari Anastasia, viene subito soccorso dai sanitari del Trento. fasciato stretto alla coscia destra. Si riparte con l’arbitro che scodella per la Pro Vercelli che riparte veloce sulla palla messa in. mezzo all’area svetta Italeng. E’ il secondo calcio d’angolo per la Pro Vercelli. Esce in presa sicura Russo e sventa. Bel lancio di Anastasia ma Frosinini non raggiunge la palla. Si riparte on la rimessa delportiere Sassi. Al 26′ ammonito Frosinini in ritardo su Rodio. Batte Santoro dalla sinistra per Rodio il cui cross finisce sul fondo. Bella discesa di Obaretin che scambia ed entra in area, poi scivola forse leggermente sbilanciato dal difensore della Pro Vercelli. Nulla di fatto al 31′. Il Trento in questa fase del gioco sembra voler spingere di più. Ma il gioco rimane spezzettato dai frequenti interventi arbitrali. Al 33′ angolo per la Pro Vercelli dopo azione insistita sulla sinistra, ma la battuta si spegne in fallo laterale dalla parte opposta del campo. Al 35′ sfuma una buona occasione per Trento, che mette in area Caccavo che però indirizza debolmente verso la porta pressato dal difensore avversario. Ammonito Parodi, è il secondo giallo e l’arbitro Çovison al 39′ estrae il rosso,. Pro Vercelli rimane in dieci. Al 41′ dopo un’azione insistita del trento sulla sinistra la palla viaggia veloce verso Giannotti che da 25 metri si coordina bene e fa partire un tiro potente che esce di poco alla sinistra di Sassi. E’ ora un Trento ordinato che fa il gioco, cercando di avvantaggiarsi della superiorità numerica. Al 44′ punizione dalla destra a 35 metri dala porta difesa da Sassi, ma la parabola lunga è capita di testa da Italeng commettendo fallo in attacco. Si riparte con la battuta di Sassi. Iniziano i 3′ di recupero. Il tempo si chiude con un bel cross messo nell’area della Pro Vercelli dalla sinistra, ma sul tentativo di colpo di testa di Italeng l’arbitro fischia un fallo in attacco e pochi istanti dopo la fine del primo tempo.

Secondo tempo, nella Pro Vercelli esce Contaldo ed entra Haoudi, Esce Nepi ed entra Rojas. Nel Trento entra Pasquato per Caccavo.

Parte forte il Trento con Anastasia che impegna di testa Sassi. Al 3 st azione innescata da Pasquato e conclusa del tiro di Di Cosmo poco sopra la traversa, senza la dewviazione chiesta da Trento. Di Cosmo sfonda sulla destra ma il tiro di Anastasia viene ribattuto da un difensore, e la palla è ripresa da Italeng in fuorigioco. Al 6′ su sponda di Italeng Anastasia è fermato in fuorigioco dentro l’area avversaria. La Pro Vercelli si affida ai lanci del portiere Sassi, ma la difesa di Trento fa buona guardia. Il gioco è nelle mani dei padroni di casa. All’8′ Obaretin mette in mezzo ma la difesa piemontese respinge. Al 10′ Rodio si prende un giallo per fallo commesso per bloccare la possibile ripartenza del Trento. La squadra allenata da Baldini sembra voler sfruttare la superiorità numerica. La Pro Vercelli si affida ai lanci del portiere Sassi. Al 12′ esce Pasquale Giannotti che riceve applausi ed Filippo Puletto. Brutta tegola per mister Dossena della Pro Vercelli: Haoudi entrato all’inizio del secondo tempo si siede sull’erba ed è costretto a uscire lasciando il posto al n. 21 Mattia Rutigliano. Su lancio lunghissimo di Obaretin esce ai limiti dell’area di rigore Sassi sventando il possibile attacco di Anastasia. Al 14′ punizione per trento mette in mezzo un bel pallone Pasquato, sulla successiva rimessa laterale il cross centrale del Trento è fermato con presa sicura da Sassi. Sembra soffrire sin questa fase l’inferiorità numerica la Pro Vercelli, che si affida a lanci lunghi che si spengono a lato. Al 18′ st scontro a centrocampo tra Rada e Mustacchio della Pro Vercelli. Con decisione l’arbitro estrae il rosso diretto. Squadre tornano in parità numerica. L’episodio sempre dare vigore alla Pro Vercelli. Al 20′ calcio d’angolo per la Pro Vercelli, ma la difesa del Trento respinge e allontana. Al 22′ su lancio lungo esce dall’area di rigore Sassi per ventare la minaccia di Anastasia, ma l’attaccante del Trento era in fuorigioco. Buona discesa del Trento sulla destra, calcio d’angolo. Svetta Cappelletti che prova ad angolo ma in tuffo Sassi fa suo il pallone. Al 24′ la palla messa in mezzo all’area dalla destra sfila senza pericoli per il portiere Sassi che controlla. e lascia uscire dalla parte opposta del campo. Al 26′ Anastasia deve uscire zoppicando ed entra al suo posto Mattia Sangalli. Al 28′ buona opportunità per Trento che libera al tiro ma la palla è alta sopra la traversa della porta difesa da Sassi. E’ ancora Trento e spingere ma il lancio in mezzo all’area non viene raccolto da nessuno dei giocatori gialloblù. Nell’azione successiva è la Pro Vercelli a provare ad affacciarsi nell’area del Trento, ma l’azione sfuma senza pericoli per Trento. Al 32′ una prolungata azione della Pro Vercelli si conclude con un tiro molto alto che finisce in curva. Al 35′ cross di Puletto che la mette in mezzo dove Pasquato raccoglie, fa sedere il difensore spostando la palla sul destro e mette in rete con un bel tiro sul quale Sassi non può nulla. Al 39′ bel cross di Pasquato che pesca Italeng libero in area, ma la schiacciata di testa dell’attaccante del trento è debole e facile presa di Sassi. Al 40′ è il momento di Luca Ferri per Frosinini, che era ammonito. Al 44′ un lancio in area senza grosse pretese è controllato in presa sicura a terra da Russo ai limiti dell’area piccola. Saranno 5 i minuti di recupero,. E’ la Pro Vercelli ora a cercare il possibile pareggio con una discesa di Frey dalla destra ma la palla è respinta dalla difesa di Trento, il successivo cross sfila al limite dell’area di rigore e finisce fuori. Trento conquista una buona punizione a favore. Sarà Russo a battere lungo. Obaretin prolunga per Pasquato che però è in fuori gioco. Prova a entrare in area Pro Vercelli ma Obaretin in scivolata sventa, Ancora Pro Vercelli spinge, il lancio in area è preso da Russo.E l’arbitro Lovison fischia la fine. Vittoria del Trento 1 a 0.