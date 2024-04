Ad Alessandro Brunialti medaglia d’oro della Croce Rossa

Lilt for Men, parte oggi in Trentino il “Percorso Azzurro” per la prevenzione dei tumori maschili

Parte oggi in Trentino la campagna “Lilt for Men – Percorso Azzurro” per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori maschili, cancro alla prostata e ai testicoli, promossa da Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento. Il mese di novembre è dedicato alle visite urologie alla prostata per […]