Vinitaly, a Veronafiere fino al 17 aprile anche 63 aziende trentine

Sono 63 le aziende trentine che trovano spazio nel padiglione 3 della 56esima edizione di Vinitaly, che sarà ospitata fino al 17 aprile a Veronafiere. Nel corso della prima giornata di Vinitaly, domenica 14 aprile, c’è stata l’assegnazione del “Premio Angelo Betti” a Matteo Mattei, direttore generale della cantina di Avio venuto a mancare recentemente. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’assessora provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli.

Matteo Mattei è stato tra i protagonisti del mondo vitivinicolo del Trentino. Dopo gli studi all’Istituto agrario di San Michele all’Adige, in virtù della sua solida preparazione, ha lavorato per numerose cantine della Vallagarina, ma anche di Veneto e Friuli, per poi diventare direttore generale della Cantina di Avio, dove ha svolto il ruolo di enologo.

“A lui si devono grandi bottiglie, in grado di esaltare le caratteristiche organolettiche del territorio trentino. Ma Mattei era conosciuto anche per le sue doti umane, per la sua capacità di coinvolgimento e per la sua empatia, grazie alle quali riusciva a valorizzare e motivare il proprio staff, spronando i dipendenti ad un continuo miglioramento”, si legge nelle motivazioni del premio.

Vinitaly 2024 vede la presenza di oltre 4.000 aziende espositrici distribuite nei 17 padiglioni per una superficie di circa 100 mila metri quadrati. La “casa” dei produttori trentini trova spazio all’interno del padiglione 3, mentre una compagine di vignaioli è presente nel padiglione 8. Sono rappresentati anche Provincia autonoma di Trento; Fondazione Edmund Mach; Istituto Tutela Grappa del Trentino; Consorzio Vini del Trentino; Istituto Trento Doc e Promozione Turismo Enologico (in collaborazione con Consorzio Piana Rotaliana Königsberg e le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino).