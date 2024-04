Sabato 27 aprile una giornata speciale per i 100 anni di Museo al Castello del Buonconsiglio

Era il 27 aprile 1924 quando il Castello del Buonconsiglio apriva per la prima volta le sue porte come museo, cominciando una lunga storia che negli anni ha saputo incantare tantissime generazioni di visitatori grazie alle sue collezioni e alla sua bellezza. Oggi, esattamente un secolo dopo, questa storia verrà festeggiata con una giornata speciale, che sabato 27 aprile 2024 animerà gli spazi del Castello del Buonconsiglio e di piazza Mostra per celebrare i 100 anni dalla data di inaugurazione del Museo. Per l’occasione, infatti, il Museo resterà aperto fino alle 20, con ingresso gratuito per tutti e tutte, mentre i suoi giardini saranno accessibili fino a mezzanotte e via Bernardo Clesio verrà chiusa dalle 18.30 alle 24.

Una lunga serie di proposte, legate dal motto del Centenario “Conosci te stesso”, celebre frase scolpita sul frontone del tempio di Apollo a Delfi e incisa anche nel cinquecentesco specchio marmoreo della Loggia Veneziana, dedicate a tutta la cittadinanza, anche per stimolare nei residenti il sentimento di vicinanza all’istituzione museale.

Sono in programma, inoltre, visite guidate alle mostre e alle collezioni, attività per giovani, bambini e famiglie, appuntamenti con i conservatori del Museo, collaborazioni con i curatori dei musei della Provincia oltre a momenti musicali con il Coro della Sat, con gli studenti del Conservatorio F. Bonporti e con il Quartetto Alternativo Trentino. Per tutta la giornata, in collaborazione con Poste S.p.A., viene emesso lo speciale annullo filatelico dedicato al Centenario; è possibile contribuire a un’opera partecipativa nei Giardini o acquistare nella Bottega del Buonconsiglio cataloghi del museo a prezzo scontato.

Alle ore 15 per tutti i presenti, in collaborazione con Sosi – Trento ha luogo il taglio della torta del Centenario, preparata appositamente secondo un’antica ricetta della famiglia Thun. A partire dalle ore 17 anche Piazza della Mostra si anima con gli appuntamenti dell’art-influencer Roberto Celestri, del filosofo Umberto Galimberti che tratta il tema della bellezza e il concerto finale di Cisco, a cura del Trento Film Festival.

Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti e sono svolti anche in caso di maltempo (gli interventi di Roberto Celestri, Umberto Galimberti e il Concerto di Cisco saranno, in questo caso, trasferiti all’Auditorium Santa Chiara). Molti eventi in

Questo il programma della giornata:

In Castello:

100 ANNI DI MUSEO | 10:30-12:30 – Sala Marangonerie

Saluti istituzionali

Lectio magistralis: “100 anni di museo: musei in movimento – custodi del passato, architetti del futuro” con Laura Dal Prà e Paolo Giulierini.

Posti limitati

Canti tra le mura: il coro della SAT al Castello del Buonconsiglio | 12:45-13:15

Giardini del Castello



Il museo nel Castello | 9:30-20:00

Passeggiate in Museo

Curiosi dialoghi con i conservatori del Museo

Fare, ascoltare, osservare e divertirsi: quasi 100 attività per bambini, giovani, famiglie e adulti

Connessioni e sinergie con i musei del territorio

Sinfonia di ricordi: musica e opera partecipativa

Annullo filatelico dedicato al Centenario

Pausa principesca nel verde del Castello | 8:30-24:00

Giardini del Museo e Caffetteria aperti

BUON COMPLEANNO MUSEO! | ore 15:00

Taglio della torta del Centenario in collaborazione con Sosi –Trento

In Piazza della Mostra:



Museo dinamico: la bellezza parla ai giovani? | ore 17:00

Con Roberto Celestri, videomaker e art-influencer

Cent’anni di Museo | ore 18:00

Interventi istituzionali

La bellezza: legge segreta della vita | ore 18:15

Con Umberto Galimberti, filosofo

Concerto di Cisco | Riportando tutto a casa 30 anni dopo | ore 20:30

Introduzione con il critico musicale e giornalista radiofonico John Vignola.

A cura di Trento Film Festival

INFO: info@buonconsiglio.it | T. 0461 233770