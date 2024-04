Ss350 di Folgaria chiusa fino a mercoledì mattina

Nuovo crollo di roccia, chiusa la Ss350 di Folgaria

La Ss350 che collega Folgaria al Vicentino è stata chiusa dal Servizio gestione strade della Provincia di Trento per motivi di sicurezza, in seguito al crollo di due massi – a poca distanza di tempo l’uno dall’altro – in località Buse. I due episodi si sono verificati nel medio e tardo pomeriggio di domenica 31 […]